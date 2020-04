Esta semana, a TVI esteve envolvida numa polémica na sequência de uma reportagem na qual falava acerca das estatísticas elevadas da Covid-19 no norte do país. Nas redes sociais foram várias as pessoas que criticaram a abordagem dada, entre elas, o humorista Eduardo Madeira.

Ora, na sequência deste acontecimento, o atleta Lenine Cunha acabou por tecer largos elogios ao jornalista Hélder Silva, da RTP, pelas suas palavras no encerramento de um noticiário onde abordava precisamente a questão.

"Partilhem muito. O vírus não distingue a educação, a cultura, os pontos cardeais e nem sequer a pronúncia", afirmou na legenda de uma publicação na sua conta de Facebook.

Ora veja:

