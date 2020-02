Fevereiro chegou com temperaturas simpáticas e Sara Matos e Pedro Teixeira aproveitaram para matar saudades do verão com um programa ao ar livre.

Como a atriz mostrou nas redes sociais, o casal esteve esta segunda-feira na piscina a aproveitar o bom tempo para muitos mergulhos e banhos de sol.

"Pausa de gravações dos dois. Não está um dia lindo?", escreveu Sara Matos na legenda de uma fotografia da dupla.

