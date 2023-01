A novela entre Shakira e Gerard Piqué continua... e com capítulos ainda mais acutilantes. A nova música da cantora, repleta de indiretas ao ex-companheiro, é o tema do momento e até já valeu ao antigo jogador uma parceria publicitária.

Em resposta às indiretas de Shakira, Piqué juntou-se à marca Casio.

"Eu valho por duas de 22. Trocaste uma Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio. Estás a ir muito rápido, vai devagar", diz a colombiana no tema, feito em parceria com o DJ e produtor musical argentino Bizarrap, referindo-se ao facto de alegadamente ter sido traída e trocada por Clara Chía.

"É um relógio para a vida toda", disse o antigo jogador do Barcelona, anunciando a parceria e claramente lançado farpas à ex-companheira, durante uma conferência relacionada com a Kings League.

As imagens estão agora a correr as redes sociais.

Também a marca Renault já reagiu à letra de Shakira.

Piqué namora atualmente com a modelo Clara Chía, que terá sido a mulher com quem traiu Shakira antes do fim da relação. O casal seguiu caminhos separados após 11 anos de namoro e dois filhos em comum.

Relembre o polémica tema que está a dar que falar:

