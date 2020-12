Pippa Middleton está grávida pela segunda vez e não podia estar mais "entusiasmada", adianta o Page Six. A irmã de Kate Middleton já é mãe do pequeno Arthur, de dois anos, fruto do seu casamento com James Matthews, pelo que foi com grande alegria que recebeu esta notícia.

"A Pippa e o James estão entusiasmados. São notícias fantásticas neste ano difícil. Toda a família está encantada", contou uma fonte à publicação.

Recorde-se que o casal deu o nó em 2017 e, atualmente, vive em Bucklebury Farm Park, Berkshire.

A título de curiosidade este bebé será primo de príncipe George, de sete anos, da princesa Charlotte, de cinco, e do príncipe Louis, de dois.

Leia Também: Cartão de Natal de Kate Middleton e William partilhado acidentalmente?