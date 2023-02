'Pipoca Mais Doce' e Bruno Cabrerizo construíram uma bonita amizade, tal como foi possível perceber na emissão desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, do programa 'Júlia', da SIC, onde ambos estiveram à conversa.

Para além do que levou à união entre ambos numa amizade que, à primeira vista, poderia parecer improvável, falou-se ainda da separação de ambos dos seus respetivos cônjuges.

'Pipoca', a dada altura, lembrou as polémicas em torno do seu divórcio com Ricardo Martins Pereira e, sobre o tema, disse o seguinte: "Acho que teria feito as coisas de forma diferente. Acho que tive uma grande necessidade de explicar o meu ponto de vista. Se calhar, se fosse hoje em dia, teria tido uma postura mais recatada".

"Sabes quando te sentes injustiçado e que tens de contar a tua versão da história? Foi um bocadinho o que senti naquela altura", acrescentou a influenciadora.

Ana Garcia Martins disse ainda que a separação era expectável e que esta foi uma fase "dificil de gerir".

"Está superadíssimo e conseguimos agora ter uma relação equilibrada e muito voltada para os miúdos", completou 'Pipoca'.

