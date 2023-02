Maria Botelho Moniz foi substituída por Cristina Ferreira no 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e sabe-se agora qual o motivo.

A comunicadora foi hospitalizada e, durante o dia, acabou por tranquilizar os seguidores acerca do que se passa.

"Obrigada por todas as mensagens. Amanhã já estou de volta, até lá divirtam-se com o Cláudio Ramos e com a Cristina Ferreira que tão bem vos vão receber", fez notar Maria numa story onde se mostrou a receber soro.



© Instagram/Maria Botelho Moniz

Leia Também: Maria Botelho Moniz muda radicalmente de visual para gala da TVI