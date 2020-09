Ana Garcia Martins partilhou um verdadeiro tesourinho com os seus seguidores do Instagram. Trata-se de um retrato no qual aparece ainda em criança. "Eu, com cinco anos, já com aquele ar de WTF", lê-se na imagem.

Posteriormente, 'Pipoca' mostrou ainda a reação do marido ao ver a fotografia.

"Toda a gente está a dizer que a Ben é igual a mim. Incha, porco", disse Ana.

"Lamento. Toda a gente a dizer. Ela é bonita, tu és um porquinho", respondeu Ricardo Martins Pereira.

Veja ambas as imagens na galeria.

