Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', viajou recentemente para os Açores. Esta aventura surgiu depois de um momento delicado, que a obrigou a uma pausa nas redes sociais, e nela contou com a companhia dos seus dois filhos, Mateus e Benedita, e ainda (sabe-se agora) de duas amigas muito especiais.

Catarina Figueira e Cláudia Vieira foram as amigas especiais que acompanharam a digital influencer naquela que foi a sua primeira viagem com os filhos desde que se separou de Ricardo Martins Pereira - 'O Arrumadinho'.

"São minhas amigas há quase 20 anos, são as madrinhas dos meus filhos e não lhes digo as vezes suficientes que são incríveis e que são muito mais do que família. Mas são", declara 'Pipoca' na legenda de uma rara fotografia onde posa ao lado das duas amigas.

Por fim, a comentadora de 'Big Brother' deixou ainda um recado aos seguidores mais curiosos: "(Escusam de lhes pedir amizade que elas não têm vidas assim tãaaaao interessantes)".

