'Pipoca Mais Doce' foi uma das famosas benfiquistas que quis, logo após o apito final da Supertaça, opinar acerca do comportamento invulgar do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição.

O técnico recusou-se a abandonar o relvado depois de ter sido expulso, tendo permanecido vários minutos à espera que o árbitro se dirigisse a ele e lhe explicasse os motivos da decisão.

'Pipoca', que não gostou desta atitude de Conceição, escreveu o seguinte nas stories do Instagram: "No dia em que os clubes começarem a perder pontos de cada vez que o treinador for expulso, talvez este homem se acalme. Até lá, vamos ter de continuar a assistir a este festival de vergonha alheia. Sérgio Conceição representa tudo o que odeio no futebol, e fá-lo com total conivência (e orgulho) do clube que representa. Lamentável".



© Instagram/Pipoca Mais Doce

O Benfica acabou por vencer a partida por 2-0, erguendo assim o troféu pela nona vez.