Ana Garcia Martins usou a sua conta de Instagram para partilhar com os seguidores os momentos de aflição que tem vivido por causa de um incêndio que deflagra junto à sua casa de férias.

Nesta plataforma social, a comunicadora fez uma descrição que não passou despercebida.

"Acordei às três da manhã com um cheiro a queimado, parecia que a casa estava a arder. Saltei da cama, fui à varanda e ao terraço, mas não se via nada", relata.

"Neste momento, é esta a vista da nossa aldeia, à conta do incêndio de Castro Marim - descontrolado e com mais de 300 bombeiros no terreno. É de partir o coração, porque é mais um bocado de nós que se perde. Obrigada a todos os que lutam - ano após ano -., para acabar com este inferno. Que saiam disto em segurança", completa.

