Beatriz Gosta, como é conhecida Marta Bateira, fez uso da sua página de Instagram esta quinta-feira para anunciar que vai estar em cena com o espetáculo 'Pior que Las Vegas'.

A imagem do cartaz - uma caricatura em que Beatriz Gosta aparece apenas de botas - faz crer que a comediante vai trazer para palco o registo atrevido que tanto a caracteriza.

'Pior que Las Vegas' vai estar em cena no espaço Maus Hábitos, no Porto, no dia 5 de março.

