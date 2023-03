Jorge Nuno Pinto da Costa prepara-se aos 85 anos para ver a família aumentar. A filha do presidente do Futebol Clube do Porto, Joana, está grávida do terceiro filho.

"Vai chamar-se Benjamim", revelou Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', da TVI, onde o tema foi comentado na crónica social.

O bebé, recorde-se, nasce fruto do casamento de Joana Pinto da Costa com Vítor Martins, atual treinador do Leixões.

