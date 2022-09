Carolina Jardim, ou Isaurinha como é carinhosamente tratada, casou no passado sábado, dia 3 de setembro, com Leonardo Mota.

Dois dias depois, a irmã Pimpinha Jardim reagiu à cerimónia numa publicação feita nas redes sociais.

"Sábado casámos a minha irmã mais nova, aquela que cresceu ao meu lado e que esteve e estará sempre presente em todas as ocasiões, nas boas e nas más. Eu estava mais nervosa por ela do que eu no meu próprio casamento. Estava linda de morrer parecia uma princesa. E Leonardo, levaste a melhor! Carolina Jardim, sejam muito felizes e sempre muito amigos um do outro. Uma vida feliz! Adoro-te", escreveu.

