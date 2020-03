"Hoje o meu primeiro filho faz anos. Faz 10 anos", assinalou nas suas redes sociais Catarina Jardim, conhecida pelo grande público como Pimpinha. Esta foi a forma que a apresentadora encontrou para de forma pública marcar uma data especial, que a deixa orgulhosa e até comovida.

"Tinha 25 anos quando fiquei a espera de bebé pela primeira vez e desde aí que tem sido uma grande caminhada e uma grande aprendizagem! Hoje celebra uma década de vida, entra nos dois dígitos e a verdade é que há datas que marcam mais e que me comovem, esta é uma delas", realça a mamã babada, que juntou às suas emotivas palavras uma fotografia do dia em que se casou com Francisco Spínola - pai do pequeno Francisco.

"Sempre foste o bebé mais querido do mundo e vais continuar a ser. Parabéns, meu querido filho", concluiu a filha mais velha de Cinha Jardim.

Importa lembrar que Pimpinha aguarda a chegada do terceiro filho. Tomás junta-se em breve aos irmãos Francisco e Raul.

