Dois dias depois de revelar que iria afastar-se do 'Good Morning Britain' por tempo indeterminado para saber se estava infetado com Covid-19, já são conhecidos os resultados do teste que Piers Morgan fez.

O apresentador não foi diagnosticado com o novo coronavírus, como revelou no Twitter.

"Atualização: O meu teste à Covid-19 foi negativo. Foi o meu médico que me aconselhou a fazer o teste depois de ter tido possíveis sintomas do novo coronavírus", começou por escrever na rede social, destacando que "tinha o direito" de fazer o teste por ser considerado um "trabalhador essencial".

Quanto ao regresso ao programa, o apresentador disse: "Voltarei ao 'Good Morning Britain' assim que o meu médico disser que posso voltar ao trabalho".

