Pierce Brosnan vai a julgamento nos Estados Unidos no próximo dia 23 de janeiro após ter sido alvo de uma denúncia no US District Court do Estado do Wyoming por invasão de uma reserva ambiental do Yellowstone National Park.

O ator irlandês, de 70 anos, terá caminhado "em áreas termais e em zonas proibidas de Yellowstone", práticas que são ilegais, segundo noticia a revista People. Estes atos foram cometidos no passado dia 1 de novembro e "violam determinações e os limites dos visitantes [do parque]".

Apesar de este delito ser considerado um "crimes pequeno", Brosnan precisará de comparecer ao julgamento no Yellowstone Justice Center.

