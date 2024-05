Phoebe Dynevor surpreendeu tudo e todos ao surgir com um anel de noivado na última edição da MET Gala, que aconteceu no passado dia 5 de maio, em Nova Iorque.

A protagonista da primeira temporada da série 'Bridgerton', da Netflix, partilhou as imagens do look escolhido no Instagram, ainda que o destaque tenha ido, inevitavelmente, para a aliança, o que motivou de imediato diversas mensagens de parabéns deixadas na caixa de comentários.

Phoebe Dynevor, de 29 anos, está assim noiva de Cameron Fuller, o também ator, de 28 anos, com quem assumiu uma relação em março de 2023.

Veja na galeria as fotografias da presença de Dyvenor na MET Gala e conheça o futuro marido da atriz.

Leia Também: No Brasil, Diogo Amaral publica foto encantadora em família