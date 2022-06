Peter Facinelli, da saga 'Crepúsculo', prepara-se para ser pai de novo, o primeiro filho em comum com Lily Anne Harrison.

A novidade foi destacada na página de Instagram de Lily Anne Harrison, filha de Gregory Harrison e Randi Oakes.

A atriz mostrou, no passado sábado, uma fotografia onde aparece já com uma grande 'barriguinha' de grávida, de 33 anos.

De recordar que o casal namora desde 2019 e está noivo desde 2020.

Peter Facinelli já esteve casado com a também atriz Jennie Garth, com quem tem três filhas em comum, Luca, que completa 25 anos no final deste mês, Lola, de 18, e Fiona, de 15.

Leia Também: Núria Madruga está grávida do quarto filho. "Muitos chamam loucura..."