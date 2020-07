Zé Manel está de regresso com um novo trabalho no mundo da música. Agora em nome próprio, o antigo integrante dos Fingertips presenteia os fãs com o single 'Pessoas Reais', que foca temas atuais como o racismo, homofobia, xenofobia e questões de género.

"A música que faço é um veículo de exposição e defesa das causas em que acredito e a minha visibilidade um amplificador das minhas projeções do que é um mundo mais justo, tolerante e acolhedor para todos", defendeu o artista.

O vídeo que acompanha 'Pessoas Reais' pretende demonstrar que somos todos iguais, independentemente da cor, sexo, religião ou género. Realizado em tempos de confinamento através das gravações efetuadas pelos intervenientes, o projeto conta com a participação da sua mãe e sobrinhos, assim como outros artistas que Zé Manel admira, como é o caso de Fado Bicha, Elisa Rodrigues Tekilla e ainda alunos das suas aulas de canto e interpretação.

Ora veja!

Siga o link