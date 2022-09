A poucos dias de estrear uma nova temporada do programa 'Cá por Casa', da RTP1, Herman José partilhou com os seguidores do Instagram uma das grandes novidades que o formato trará.

O ator, humorista e apresentador decidiu trazer novamente para a antena uma personagem com a qual fez sucesso no passado.

"25 anos depois da sua criação, a mítica mãe do Diácono Remédios, Rute Remédios, volta à RTP no regresso do 'Cá por Casa', quarta-feira, 28 de setembro", anuncia o comunicador.

"Ao contrário do que se convencionou dizer, 'deve sempre voltar-se ao sítio onde se foi feliz'. Certo? Ceeeeerto", completou, revelando um vídeo onde dá vida à mítica personagem.

