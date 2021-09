Bibá Pitta foi esta terça-feira uma das convidadas a marcar presença no programa no programa 'Casa Feliz'. A socialite e a filha Madalena revelaram as suas rotinas em conversa com Diana Chaves e João Baião.

"Na minha idade eu já penso como é que vai ser, relativamente a tudo", conta Bibá, de 56 anos, sem esconder a preocupação que sente em relação ao futuro da filha.

Madalena, de 23 anos, tem Trissomia 21 e necessita por isso de um acompanhamento especial por parte da mãe.

Ainda no decorrer da entrevista e depois de falar nas dificuldades que Madalena tem em verbalizar, a figura pública respondeu a uma das questões mais frequentes nas suas redes sociais.

"Muitas vezes perguntam-me porque é que a Madalena não tem um Instagram dela. Seria hipócrita e falso, porque ela não escreve", explica.

"Eu não poderia estar a fazer uma coisa da minha filha sozinha e ser eu a escrever como se fosse ela que escrevesse", reforça, por fim.

Reveja aqui as declarações completas.

