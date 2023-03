"Fotos que falam… Não fiquem ansiosos, e se acordarem às três da manhã sorriam". Foi com estas palavras que Liliana Almeida começou a publicação que fez na sua página de Instagram este sábado, dia 11 de março, depois de ter celebrado os 40 anos de vida longe de Bruno de Carvalho.

Neste momento os rumores apontam para uma separação, isto depois do vídeo que o ex-presidente do Sporting publicou no Instagram - entretanto eliminado - onde pede desculpa à artista.

A separação não foi oficialmente comunicada, mas as especulações mantêm-se. E agora Liliana Almeida voltou a manifestar-se no Instagram, onde deixou um "texto que ama" para "agradecer a todos as mensagens de parabéns".

"Depois de uma tarde de quem sou eu, de acordar à 1h da madrugada em desespero, às 3h da madrugada eu acordei e me encontrei calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente isso, eu sou eu, tu és tu", pode ouvir-se.

"Já sei mais ou menos o que vou fazer de seguida, mas por enquanto olha para mim e ama-me. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo", completa o texto com a autoria de Clarice Lispector, do livro 'Água Viva' de 1973.

Veja o vídeo na publicação abaixo:

