É asmático e teve uma pneumonia dupla em criança mas não está minimamente alarmado com o surto de COVID-19 que atinge atualmente o mundo. "Não tenho medo nenhum", garantiu Pêpê Rapazote em declarações à imprensa. "Admito que este discurso possa ser de alguma inconsciência, mas não me assusta rigorosamente nada. Sei que é lixado se me atacar os pulmões devido aos problemas que tive mas isto pode acontecer como pode não acontecer", sublinha o ator de 50 anos, que tem trabalhado nos EUA.

"Nem vou pensar nisso. Tenho tido todos os cuidados, desinfeto as mãos e dispo-me quando chego a casa", assegura o artista, que interpreta a personagem Henrique Trindade em "Bem me quer", a nova telenovela da TVI. "Estamos a ter todos os cuidados possíveis mas, se acontecer, aconteceu. Esperemos, depois, que os sintomas sejam leves ou nenhuns", confessa. David Carreira, Kelly Bailey, André Nunes e Paula Neves, atores da mesma produção, estiveram, nas últimas semanas, em confinamento profilático.