A família de Pepê e Valentina Marcussi vai aumentar. O casal espera o primeiro filho em comum, tal como anunciaram esta terça-feira, dia 17, numa publicação conjunta no Instagram.

"Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão", escreveram, um Salmo bíblico que deixaram na legenda de um conjunto de fotografias tiradas na praia ao pôr do sol.

Nas imagens, Valentina aparece com um vestido branco comprido, de mangas rendadas, enquanto o jogador veste uma T-shirt também branca e usa boné da mesma cor. Os dois aparecem muito sorridentes, segurando imagens da ecografia.

