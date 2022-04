Cristina Ferreira voltou a surpreender com a escolha do visual para a gala de domingo do 'Big Brother Famosos'. A apresentadora inspirou-se em Marie, ex-concorrente do formato, e surgiu em modo fada encantada.

Cristina combinou uma saia comprida e top curto em tons de prateado com um penteado arrojado que gerou alguma controvérsia. Flores no cabelo foram a aposta da comunicadora, que nas redes sociais acabou por receber algumas críticas.

"Hoje o look não a favorece nada", atirou uma internauta. "Penteado horrível", disse outra. "O gosto anda pela rua da amargura", lê-se ainda entre as reações negativas.

Ainda que as críticas se tenham feito sentir, houve igualmente quem tenha aprovado a escolha de Cristina. "Belíssima", "parece uma fada" ou "lindíssima" são alguns dos elogios feitos à diretora de ficção e entretenimento da TVI.

Leia Também: 'Big Brother Famosos': Miguel Azevedo foi expulso e já há dois finalistas