Foi enquanto no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, estavam a comentar as declarações de Miguel Guilherme ao Expresso que Sara Norte acabou por dar o seu exemplo.

"Principalmente na nossa profissão, se bem que existem muitas pessoas com egos muito elevados, é muito complicado lidar com a popularidade, com o facto de as pessoas nos conhecerem, de muitas pessoas nos idolatrarem ou nos meterem num pedestal", começou por comentar, confessando de seguida que "não compreende isso porque acha que somos todos iguais e que todos passamos por momentos bons e maus".

De seguida, recordou o seu início do mundo da representação: "No meu caso, comecei a trabalhar muito cedo e aos 12 anos pensava que era a dona do mundo".

"Lembro-me de entrava nos centros comerciais com a cabeça levantada para toda a gente me conhecer. Graças a Deus, tive uns pais que às vezes me deram umas boas palmadas. E devia ter levado mais. A mim faltaram-me muitas", destacou depois, afirmando que "não eram tareias".

De recordar que Sara Norte é filha de Vítor Norte e da falecida Carla Lupi.

