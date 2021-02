Jessica Athayde esteve esta quarta-feira, dia 24, no programa 'Cá Por Casa', da RTP1, onde pela primeira vez, em conversa com Herman José, confirmou o fim do seu contrato de exclusividade com a TVI.

Após uma paragem de quatro anos, a atriz vai agora regressar ao ativo mas numa outra estação: a SIC.

"Regressei agora ao trabalho num projeto do qual ainda não posso falar, mas regressei ao ativo e como freelancer. Já não estou colada a nenhum canal", começou por esclarecer Athayde, que ao ser questionada confirmou que o novo projeto de que fala "será para a SIC".

Sobre o fim da exclusividade com a TVI, a atriz explica: "Durante muito tempo fiquei naquilo que era confortável e sem tomar grandes riscos, agora decidi: vamos voltar, mas temos de nos reinventar".

De acordo com os rumores, Jessica Athayde fará parte do novo programa de Bruno Nogueira na SIC.

