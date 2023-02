Pedro Teixeira conseguiu vencer Fernando Mendes no que às audiências diz respeito. Segundo um comunicado enviado pela TVI às redações, o novo concurso dos finais de tarde "estreou a liderar no seu horário de exibição, com 650 mil espectadores e um share de 17,7%".

"A TVI fecha janeiro com um resultado de 14,9% de share", é ainda referido, notando que a novela 'Festa é Festa' também continua a liderar audiências.

Ainda assim, vale notar, os esforços da estação de Queluz ficaram aquém do desejado.

A SIC anunciou na sua página de Instagram que é "a televisão mais vista em Portugal", lugar que mantém há quatro anos.