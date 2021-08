Foi através das stories da sua página de Instagram que Pedro Teixeira revelou que quase sofreu um acidente este fim de semana.

Uma mensagem onde aproveita para deixar um alerta a todos os motociclistas.

"Como já perceberam, eu adoro motas. Rodar o punho a fundo é das melhores sensações do mundo. É uma sensação de liberdade como poucas. Mas, malta, fazer ultrapassagens tem de ser sempre pela esquerda! Hoje, se viesse menos atento na estrada, a ultrapassagem louca que me fizeram pela direita dava direito a ambulâncias e outras coisas que queremos todos evitar ler nas notícias", começou por dizer.

"Andar de mota tem de ser com responsabilidade, com a cabeça no lugar e em segurança acima de tudo", completou.

Publicação de Pedro Teixeira© Instagram

