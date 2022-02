Pedro Teixeira recorreu às stories da sua página de Instagram para deixar uma mensagem ao guarda-redes do FC Porto, a equipa do seu coração.

Este domingo, Diogo Costa sofreu uma aparatosa queda durante o jogo contra o Arouca.

O ator e apresentador publicou na rede social uma imagem do momento em que o futebolista estava a ser retirado do campo numa maca e disse: "As melhoras craque! Vai correr tudo bem".

De referir que, entretanto, o guarda-redes Diogo Costa já teve alta hospitalar.

