Pedro Teixeira está a viver um momento muito especial da sua vida. O ator, de 40 anos, foi pai pela segunda vez no dia 15 de setembro na sequência do nascimento do pequeno Manuel, fruto da sua relação com Sara Matos.

Este sábado, 9 de outubro, o artista 'derreteu' os seguidores da sua conta de Instagram com uma ternurenta fotografia na qual a filha mais velha, Maria, segura ao colo o irmão.

"Manos", escreveu Pedro na legenda da publicação.

Note-se que Maria é fruto do anterior relacionamento de Pedro com Cláudia Vieira.

