Pedro Teixeira esteve recentemente à conversa com Rui Unas no podcast 'Maluco Beleza' do canal de YouTube do ator e humorista. E foi precisamente durante esta animada entrevista que o ator acabou por confessar que não se sente muito à vontade na gravação de cenas de cariz sexual.

"Eu quando faço cenas de cama eu borro-me de medo", começou por referir, passando a explicar o motivo das suas afirmações.

"Porque sou homem e nós corremos sempre o risco de ficar excitados. Aconteceu-me uma vez, numa cena", confessou, referindo que na época falou com a colega em questão: "Até porque se percebeu".

