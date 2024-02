Pedro Sousa esteve na tarde desta quinta-feira, dia 29 de fevereiro, no 'Goucha', da TVI, e entre os vários temas abordados, foi questionado sobre a paternidade.

"A querer ser pai, quero ter meninas. Acho que há ali um amor diferente, as meninas do papá e o papá das meninas. Acho que há de ser diferente", frisou.

"Se eu tiver um filho, ele não pode ver esta entrevista", acrescentou de seguida.

Apesar de não ser pai, Pedro Sousa é tio e confessou a Manuel Luís Goucha: "Sou muito ausente".

De recordar que ainda enquanto esteve no 'Goucha', da TVI, o ator revelou que está solteiro, tendo acabado por confirmar o fim do namoro com Soraia Chaves.

