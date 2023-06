Foi em Portugal que Pedro Scooby viveu nos últimos três anos, de forma a poder estar mais perto dos filhos, fruto do relacionamento com Luana Piovani.

Numa primeira fase, o surfista e a atriz decidiram mudar-se para o nosso país, embora por cá tenham decidido permanecer mesmo após a separação. Agora, Scooby optou por regressar ao Brasil, ao lado da atual companheira, Cintia Dicker.

Terminada a experiência de viver em Portugal, o conhecido surfista, já no seu 'país natal', deu uma entrevista ao podcast 'Inteligência Ltda.' no qual falou sobre a dificuldade que sentiu para viver bem no Estoril, zona em que passou os últimos três anos.

"Os arrendamentos estão a chegar aos 8 mil, 10 mil euros [em Portugal]... Hoje, com 3.000 euros, tu arrendas uma casinha horrível, um frio do caramba dentro da casa... e ficou inviável", começou por explicar Pedro Scooby.

"Precisas de 10 mil euros para alugares uma casa porreira lá, e não estou a falar de um palácio, estou a falar de uma casa boazinha. Com 60 mil reais [11.328 euros] alugas um castelo aqui [no Brasil]", acrescentou o surfista.

Os valores apresentados por Pedro Scooby foram contestados na caixa de comentários deste vídeo no TikTok. Vários dos cibernautas que se cruzaram com estas declarações confessaram viver em Portugal mas, no entanto, garantem que pagam rendas muito inferiores por casas com boas condições.

