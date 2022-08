Pedro Scooby foi criticado por estar a viajar com os filhos pelos Estados Unidos sem a atual mulher, Cintia Dicker, que está grávida pela primeira vez.

Ao reagir aos comentários que recebeu, o surfista explicou que foi a própria companheira quem o incentivou a fazer a viagem com os filhos, fruto do casamento anterior com Luana Piovani.

"Estou aqui, estou feliz com os meus filhos, a passear... [...] Ela mesma é que me incentivou para vir para cá com os meus filhos e aproveitar um pouco só eu e eles", disse. De referir que a companheira ficou a desfrutar da companhia da mãe no sul do Brasil.

"Estou feliz, ela está feliz, a minha família está feliz... E na Internet há pessoas incomodadas com a vida dos outros e a querer mostrar-me ou ensinar-me o que é melhor para a minha vida, da minha mulher ou para a vida dos meus filhos", acrescentou.

"[...] Para estarem a tomar conta da vida dos outros, ou estão muito infelizes, ou falta-vos o que fazer", continuou, dirigindo-se aos 'haters'.

De referir que esta quarta-feira os filhos gémeos de Pedro e Luana, Bem e Liz, completam mais um ano de vida. O ex-casal tem ainda em comum o pequeno Dom, filho mais velho.

