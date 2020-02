Depois de, alegadamente, terem dado um tempo antes do Carnaval, e após todos os rumores sobre a separação, Pedro Scooby mostrou ao mundo que Cintia Dicker continua a preencher o seu coração.

O surfista recorreu à sua página do Instagram para partilhar uma fotografia onde surge ao lado da amada e, na legenda, mostrou o quanto está apaixonado.

"Don't you stop loving me... Don't quit loving me... Just start loving me... (Não deixe de me amar... Não deixe de me amar... Apenas comece a amar-me)", escreveu, citando um excerto da música 'Love in the Brain', de Rihanna.

De acordo com a imprensa brasileira, o casal ter-se-á separado antes do Carnaval, mas tudo mudou durante a época festiva.

