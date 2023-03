Pedro Ribeiro festejou nas redes sociais esta quarta-feira, dia 15 de março, uma vitória da Rádio Comercial, da qual é diretor.

"Saíram hoje audiências: primeiros!", começou por escrever o comunicador.

"Faz a festa aquele ouvinte que nos escolhe, quando está no seu trator, todos os dias, numa herdade do Alentejo. Aquela família que passa as manhãs na VCI e vai a rir connosco, partilhando a sua alegria pelo Whatsapp. É o camionista de longo curso que tem a ao ligada, pelas estradas da Europa, Rádio contra a solidão. Ouvintes do litoral e do interior. De Norte a Sul é longe do seu país. É cada um é cada uma, no seu dia a dia. Os que se manifestam nas redes ou no Whatsapp, e aqueles que nunca dizem nada, mas estão lá. São as crianças que pedem para os pais subirem o volume no Eu é que sei. É um ouvinte de 82 anos que nos troca as voltas no “Quantos anos tem?”. Cada ouvinte desta enorme família", acrescentou de seguida Pedro.

Por fim, o animador agradeceu "em nome de toda a equipa". "Em casa, no carro, em todo o lado", terminou dizendo.

