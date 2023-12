Pedro Penim esteve esta quarta-feira, dia 27 de dezembro, na Rádio Renascença, onde lembrou os tempos em que apresentou o 'Art Attack', o programa de artes manuais da Disney Channel.

O agora diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II acabou por fazer uma revelação sobre este formato, desfazendo assim uma curiosidade que persistia até hoje.

"Comecei a perceber que, de facto, as pessoas tinham alguma dificuldade com aquele virtuosismo, porque as coisas apareciam super bem feitas. Não era eu que as fazia também. (...) As mãos não eram minhas, aliás, eles quase não me deixavam fazer nada", começou por dizer.

"Curiosamente, eu sou bastante jeitoso com o desenho, mas era uma perfeita casualidade, porque havia outros apresentadores que não sabiam desenhar um cão, nada. Portanto, eu até tinha algum jeitinho, mas não me deixavam [ser eu a fazer] porque aquilo era um formato que estava feito para Portugal como estava feito para Espanha, para a América Latina, para a Alemanha… era tudo igual, só mudava a língua", completou o ator.

Pedro confessou ainda que o programa era gravado em Londres e que para isso passava temporadas na capital inglesa. Veja abaixo estas declarações.

