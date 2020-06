Foi há precisamente sete anos que Kelly Baron e Pedro Guedes deixaram que o amor falasse mais alto e se tornaram um casal. Uma data repleta de significado que o modelo não deixou passar despercebida nas redes sociais e que fez questão de assinalar expressando publicamente o seu carinho pela companheira.

"7. Anos de amor. Para a pessoa que me faz sentir borboletas na barriga todos os dias... Para a pessoa que me faz sorrir todos os dias... Para a mulher dos meus sonhos... EU AMO-TE PARA SEMPRE", lê-se na legenda de uma montagem com memórias do casal.

Importa lembrar que o casal se conheceu durante a participação no reality show 'Big Brother Vip', da TVI, e ficaram noivos em setembro do ano passado.

