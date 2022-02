Pedro Fernandes foi um dos muitos famosos que recorreram às redes sociais para assinalar o Dia dos Namorados.

Esta segunda-feira, 14 de fevereiro, o apresentador lembrou junto dos seguidores o dia em que conheceu a mulher, Rita, partilhando ainda uma fotografia antiga de ambos.

"A namorar desde 1995. Julgo que esta é a nossa primeira foto juntos", começou por escrever na legenda da imagem.

"Ela morava na Rinchoa, eu no Monte de Caparica, tínhamos 16 anos e o mesmo comprimento de cabelo. Quis o destino que nos conhecêssemos durante as férias de Verão em Alvor numa festa da espuma. No dia seguinte não queria ir ter comigo à praia mas lá acabou por ir. Ainda bem. E hoje ainda me derreto com este sorriso", escreveu.

De recordar que o casal tem dois filhos em comum, Tomás e Martim.

Leia Também: Dias após ter alta, Pedro Fernandes brinca: "Livrei-me do último sintoma"