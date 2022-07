Por estes dias, muito se tem especulado sobre qual será o próximo clube de Cristiano Ronaldo.

O craque português, que está de saída do Manchester United, desmentiu recentemente uma publicação do canal de desporto Sport TV que dava conta de que o seu carro estaria estacionado na garagem do Estádio José Alvalade e que isso poderia significar o seu regresso ao Sporting.

Quem não gostou que Ronaldo tivesse sido perentório a negar os rumores desta transferência foi Pedro Fernandes. O humorista, adepto fervoroso do clube leonino, partilhou a resposta do jogador português e escreveu "desmancha-prazeres" com um emoji triste.

© Instagram/Pedro Fernandes

Leia Também: Miguel Costa pede a Cristiano Ronaldo para voltar ao Sporting