Foi no passado mês de janeiro, através da sua página de Instagram, que Pedro Fernandes anunciou que ia lançar um livro infantojuvenil.

Mais de um mês depois, esta terça-feira, 15 de março, o apresentador mostrou-se muito feliz pela concretização deste sonho, surgindo numa fotografia a autografar os primeiros exemplares.

"Chegaram agora mesmo os primeiros exemplares do meu livro 'O gigante com pés de princesa'. Estes já estão a ser autografados para seguirem para as mãos dos primeiros leitores. Estou muito feliz com a concretização deste sonho. Espero que gostem da história", disse na legenda da imagem.

A apresentação deste projeto está marcada para a manhã do dia 26 de março, no Jardim Zoológico de Lisboa, como revelou ainda na mesma publicação. "PS: Depois também estarei no Porto e em Almada com o meu gigante. Darei mais pormenores em breve", rematou.

Leia Também: Pedro Fernandes declara-se à mulher em dia de festa