Pedro Crispim é um dos atuais comentadores do programa da SIC Caras 'Passadeira Vermelha', trabalho que evidenciou na mais recente publicação que fez na sua conta de Instagram.

"Mesmo que o mundo insista todos os dias em nos tentar baixar o volume, mesmo quando as notícias do mundo não são as melhores. Mesmo naqueles dias em que chego ao estúdio cansado de um dia que vai longo, preocupado com a família, com a vida… essa mochila fica no camarim", começa por sublinhar.

"Só assim faz sentido, se for para me partilhar convosco que seja o brilho, a cor, a gargalhada. Naquelas horas o mundo somos só nós, eu e você aí em casa. O resto resolvo depois! Grato", completa.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Crispim (@pedro.crispim)

