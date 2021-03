Quando o 'Big Brother' regressou à televisão nacional, em abril do ano passado, 20 anos depois da estreia, Pedro Crispim foi anunciado como uma das caras que deu vida ao novo leque de comentadores. Quase um ano depois e a uma semana do fim do 'Duplo Impacto', é de coração cheio que o stylist fala do fim desta experiência marcante.

"Fui, numa viagem nem sempre fácil, nem sempre pacífica, mas sem dúvida memorável. Neste estúdio nasceu a bobage, o social básico e a cutucada... e foi o mesmo estúdio a servir de palco a confrontos intensos, algumas lágrimas, mas acima de tudo a momentos bem dispostos. Tudo fez parte de uma narrativa própria que se foi construindo naturalmente, e que acredito, foi apaixonando as pessoas lá em casa", começou por escrever na legenda de uma fotografia, publicada esta segunda-feira na sua página de Instagram.

A imagem remonta para a sua estreia no banco de comentadores. Pedro Crispim afirmou ainda que esta experiência surgiu no momento certo e que se tornou numa "montra para se mostrar não só enquanto comentador, mas acima de tudo como comunicador".

"Durante esta fase, aprendi, limei arestas, e tive a oportunidade de crescer, não só enquanto profissional, mas como indivíduo. Agradeço o privilégio de ter trabalhado com todos os incríveis profissionais, e foram muitos, aos concorrentes, pois são a peça chave desta estrutura, a todos os comentadores. Mas, o meu agradecimento mais especial vai para o público, foi ele, foram sempre as pessoas o porto de chegada do meu trabalho", continuou.

"Quando me sentava naquele sofá, o Pedro cansado e preocupado (pois àquela hora já levava um dia de trabalho na mochila), o Pedro mais reservado, ficavam fora do estúdio, e nascia o Rei da Bobage. A principal tónica da minha 'personna televisiva', era fazer as pessoas lá em casa, nem que fosse por umas horas, pensar em outras coisas que não só a realidade complicada em que o mundo se encontrava e encontra. Pensei sempre, que se conseguisse colocar um sorriso numa só pessoa, já valia a pena, e foram muitas as que sorriram comigo, connosco. Gratidão, sempre", rematou.

