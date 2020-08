Cláudio Ramos e Pedro Crispim viveram há alguns anos uma intensa história de amor, que terminou com o apresentador a ficar de coração partido.

Saradas as férias, o ex-casal voltou a trabalhar no mesmo projeto televisivo. Cláudio no papel de apresentador do 'Big Brother 2020' e Crispim enquanto comentador do formato.

O reencontro levou aguçou a curiosidade dos fãs sobre o fim da relação e sobre a forma como ambos ultrapassaram a rutura.

Crispim foi este fim de semana confrontado com uma questão sobre o tema.

"Não és capaz de responder a isto. O Cláudio ainda mexe contigo?", quis saber um seguidor, que como seria de esperar não ficou sem resposta.

"Para mim não existem temas, vivências ou palavras proibidas. Sou e sinto-me livre, falo de tudo com a mesma naturalidade, sem medo nem complexos. Estou bastante bem resolvido em relação a tudo na minha vida. O Cláudio faz parte da minha história, do meu caminho, respeito muito o ser humano que é, e admiro o profissional brilhante que revela ser a cada projeto. Pessoa do bem, merece o melhor desta vida", respondeu Crispim, deixando claros os seus sentimentos.

