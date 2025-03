Pedro Bianchi Prata e Maria Botelho Moniz estiveram recentemente de férias com o filho Vicente, no Brasil, como ambos destacaram em várias partilhas que fizeram no Instagram.

Entretanto, já em Portugal, o piloto fez uma nova publicação na rede social em que junta num vídeo várias amorosas imagens destes dias de descanso, mostrando-se rendido à família que construiu com a apresentadora da TVI.

"A vida não é fácil para ninguém e todos temos de lutar muito pelo o que queremos e pelo o que sonhamos. Eu e a Maria não somos diferentes de ninguém. Hoje o nosso maior sonho é que o nosso bebé seja feliz e é por isso que lutamos todos os dias", começou por escrever na legenda da partilha.

"Obrigado, meu amor, por me lembrares que a vida não é só trabalho e que uma semana de férias faz muito bem, especialmente quando estamos os três juntos", disse, por fim.

Leia Também: "Amor tão grande que até dói". Pedro Bianchi Prata declara-se ao filho