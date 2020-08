Assim como muitos outros artistas, também Blaya e a sua equipa têm sofrido com a falta de trabalho por causa da pandemia da Covid-19. Uma tema que a artista decidiu destacar na sua página de Instagram, onde lamenta o facto de não poder ajudar a sua equipa e confessa que "tem-se aguentado, mas não sabe como".

"Esta coisa do vírus realmente veio desestabilizar a vida no mundo da música. Tanto eu como a minha equipa ficámos sem trabalho. Tenho-me aguentado mas sinceramente nem sei como, pois não recebo NENHUM apoio! A não ser da minha agência de booking Gigs on Mars. Peço desculpa a todos da minha equipa por não conseguir dar-lhes o mínimo de dinheiro possível, mas todos os dias estou a pensar em novas coisas para conseguirmos voltar ao activo", começou por escrever na sua página de Instagram, onde partilhou uma fotografia tirada em Ferreira do Alentejo, a vila que a viu crescer.

Uma partilha que serviu também para anunciar o seu próximo espetáculo, mas só com alguns elementos da sua equipa. "Dia 22 de agosto vamos ter um showcase aqui em Ferreira do Alentejo! Passado meses e meses! Vamos fazer alguma coisa! Infelizmente não dá para trazer a equipa toda, e também peço desculpa por isso. Dia 22! As 22 horas ! DRIVE IN! Dois euros por carro", rematou.

