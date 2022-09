A viver uma fase única, Marta Melro e Paulo Vintém têm destacado no Instagram várias imagens desta nova vida a três. E esta semana o casal começou com um carinhoso vídeo em família.

No Instagram, Marta Melro pulicou um vídeo onde Paulo Vintém aparece a tocar para a filha de ambos. "Por favor ver o vídeo até ao fim para perceber o quanto a Aurora ficou 'satisfeita' com o momento musical do pai", disse na legenda.

Na caixa de comentários, as reações não tardaram a surgir com os internautas também 'babados' e 'rendidos' ao momento.

