A série 'Codex 632' já estreou em Portugal e, a partir de amanhã, também poderá ser vista no Brasil.

A co-produção da Globo e da RTP, inspirada no livro homónimo de José Rodrigues dos Santos, passará a estar disponível na plataforma de streaming Globoplay, o que motivou a viagem de Paulo Pires, o protagonista, até ao Brasil.

Por lá, o ator português já se mostrou no Rio de Janeiro e, depois, no evento de lançamento, ao lado de caras bem conhecidas como Deborah Secco, Betty Faria e Alexandre Borges.

"Que a vida nos junte em breve", escreveu Paulo Pires na legenda da publicação onde deixou as imagens deste reencontro com parte do elenco.

'Codex 632' é exibida semanalmente na RTP, à segunda-feira, e também poderá encontrar os episódios na plataforma RTP Play.

