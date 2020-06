Paulo Pires foi vítima de um pirata informático. "Um hacker entrou no meu perfil de Instagram", informou, há menos de uma hora, num vídeo publicado nesta rede social. "Na sexta-feira passada, perdi o controlo da minha página. Percebi, depois, através de amigos, que estavam a receber mensagens que não tinham sido enviadas por mim", conta o artista. "No sábado, recebi uma chamada, no Whatsapp, de alguém que dizia ser um hacker do Instagram. Desliguei. Depois, passei a receber mensagens", revelou ainda.

"Tentaram chantagear-me. Eu não respondi. Foi difícil não responder", assume, contudo, o ator, que se estreou no cinema em 1993 em "Zéfiro", um filme de José Álvaro Morais. Paulo Pires apresentou, depois, uma queixa à Polícia Judiciária e reportou a situação ao Instagram. "Estou, finalmente, em posse, novamente, da minha página", regozija-se o ex-modelo de 53 anos, que aproveitou a ocasião para pedir, publicamente, desculpas aos seguidores que receberam mensagens que não foram enviadas por ele.